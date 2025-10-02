В ПМР ввели режим экономии газа

ТИРАСПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости. В Приднестровье на полторы недели вводят режим экономии газа, заявил в четверг первый заместитель председателя правительства, министр экономического развития Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Сергей Оболоник.
"Из-за неблагоприятных обстоятельств, связанных с необходимостью восстановления финансового потока помощи Российской Федерации, газ, достаточный для всех потребностей Приднестровья, будет поступать к нам через полторы недели. В течение этого периода отпуск газа будет проводиться в режиме жёсткой экономии, для населения – в приоритетном порядке", - сказал Оболоник в эфире телеканала "Первый Приднестровский".
Вице-премьер ПМР добавил, что обеспечение населения электричеством будет осуществляться в стандартном, штатном режиме.
"По истечении этого периода все потребители Приднестровья и нужды Приднестровья будут обеспечиваться газом в нормальном режиме. Я имею ввиду и промышленных потребителей, и коммерческих, и работу в сфере теплоэнергетики в том порядке, который установлен для начала отопительного сезона. Отмечу, что со стороны Российской Федерации оказывается помощь для закупки газа в том объёме, который позволит нам войти в зиму в нормальном режиме потребления", - отметил Оболоник.
