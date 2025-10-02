Рейтинг@Mail.ru
Россия и Украина провели обмен военнопленными - РИА Новости, 02.10.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
15:06 02.10.2025 (обновлено: 16:56 02.10.2025)
Россия и Украина провели обмен военнопленными
Россия и Украина провели обмен военнопленными
Россия в результате обмена с Украиной вернула 185 военных и 20 гражданских, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 02.10.2025
Россия и Украина провели обмен военнопленными

Россия и Украина обменялись пленными по формуле 185 на 185

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Россия в результате обмена с Украиной вернула 185 военных и 20 гражданских, сообщило Минобороны РФ.
"В соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 23 июля т.г. в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 185 российских военнослужащих. Взамен переданы 185 военнопленных ВСУ. Кроме того, возвращены двадцать гражданских лиц", - говорится в сообщении.
В настоящее время российские военнослужащие и гражданские лица находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.
Все возвращенные российские военнослужащие и гражданские лица будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
ВСУ отказываются менять солдат под Северском, рассказал пленный
29 сентября, 11:59
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСтамбулВооруженные силы Украины
 
 
