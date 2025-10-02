https://ria.ru/20251002/plennye-2045876683.html
Россия и Украина провели обмен военнопленными
Россия и Украина провели обмен военнопленными
Россия в результате обмена с Украиной вернула 185 военных и 20 гражданских, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 02.10.2025
Россия и Украина провели обмен военнопленными
Россия и Украина обменялись пленными по формуле 185 на 185