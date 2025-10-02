Россия и Украина провели обмен военнопленными

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Россия в результате обмена с Украиной вернула 185 военных и 20 гражданских, сообщило Минобороны РФ.

"В соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 23 июля т.г. в Стамбуле , с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 185 российских военнослужащих. Взамен переданы 185 военнопленных ВСУ . Кроме того, возвращены двадцать гражданских лиц", - говорится в сообщении.

В настоящее время российские военнослужащие и гражданские лица находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.