02.10.2025
21:25 02.10.2025
Освобожденные из украинского плена военные и гражданские вернулись в Россию
Освобожденные из украинского плена военные и гражданские вернулись в Россию - РИА Новости, 02.10.2025
Освобожденные из украинского плена военные и гражданские вернулись в Россию
Самолет с освобожденными из украинского плена российскими военнослужащими и гражданскими приземлился на одном из аэродромов Подмосковья, передает корреспондент... РИА Новости, 02.10.2025
россия
стамбул
белоруссия
вооруженные силы украины
россия
стамбул
белоруссия
россия, стамбул, белоруссия, вооруженные силы украины
Россия, Стамбул, Белоруссия, Вооруженные силы Украины
Освобожденные из украинского плена военные и гражданские вернулись в Россию

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Самолет с освобожденными из украинского плена российскими военнослужащими и гражданскими приземлился на одном из аэродромов Подмосковья, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в четверг с подконтрольной киевскому режиму территории вернулись 185 российских военнослужащих. Взамен украинской стороне передали столько же военнопленных ВСУ. Кроме того, Москва вернула 20 гражданских лиц.
Сперва освобожденных доставили на территорию Белоруссии и оказали необходимую психологическую и медицинскую помощь. В России они пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях.
Москва и Киев договорились о взаимодействии по гуманитарным вопросам во время переговоров в Стамбуле. По их итогам стороны уже провели несколько обменов пленными и ранеными. Россия также передала Украине тысячи тел погибших военнослужащих.
Москалькова: еще десять россиян, удерживаемых в Сумах, вернутся в Россию
Вчера, 16:22
 
