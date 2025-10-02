https://ria.ru/20251002/plen-2046028536.html
Освобожденные из украинского плена военные и гражданские вернулись в Россию
Освобожденные из украинского плена военные и гражданские вернулись в Россию - РИА Новости, 02.10.2025
Освобожденные из украинского плена военные и гражданские вернулись в Россию
Самолет с освобожденными из украинского плена российскими военнослужащими и гражданскими приземлился на одном из аэродромов Подмосковья, передает корреспондент... РИА Новости, 02.10.2025
Освобожденные из украинского плена военные и гражданские вернулись в Россию
