Россия и Украина провели новый обмен военнопленными
Россия вернула с подконтрольной киевскому режиму территории 185 бойцов, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T15:09:00+03:00
2025-10-02T15:09:00+03:00
2025-10-02T18:24:00+03:00
185 на 185: группа плененных бойцов ВС РФ вернулась на Родину
2025-10-02T15:09
true
PT0M25S
"Все отлично". Российские бойцы о возвращении из плена
Минобороны показало кадры с вернувшимися с подконтрольной Киеву территории военнослужащими в Белоруссии. "Всe отлично, шикарно просто, я дома наконец, ну, ещё не дома, в Белоруссии, но уже не там, не в плену. Ранение беспокоит немного, а так отлично всё! Дома ждут мама, отец, брат, девушка у меня беременная", - сказал один из них. Военнослужащие смогли созвониться с родными и рассказать, что у них все в порядке и скоро они вернутся домой.
2025-10-02T15:09
true
PT0M28S
