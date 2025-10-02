Рейтинг@Mail.ru
Россия и Украина провели новый обмен военнопленными
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:09 02.10.2025 (обновлено: 18:24 02.10.2025)
Россия и Украина провели новый обмен военнопленными
Россия и Украина провели новый обмен военнопленными - РИА Новости, 02.10.2025
Россия и Украина провели новый обмен военнопленными
Россия вернула с подконтрольной киевскому режиму территории 185 бойцов, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 02.10.2025
185 на 185: группа плененных бойцов ВС РФ вернулась на Родину
185 на 185: группа плененных бойцов ВС РФ вернулась на Родину
"Все отлично". Российские бойцы о возвращении из плена
Минобороны показало кадры с вернувшимися с подконтрольной Киеву территории военнослужащими в Белоруссии. "Всe отлично, шикарно просто, я дома наконец, ну, ещё не дома, в Белоруссии, но уже не там, не в плену. Ранение беспокоит немного, а так отлично всё! Дома ждут мама, отец, брат, девушка у меня беременная", - сказал один из них. Военнослужащие смогли созвониться с родными и рассказать, что у них все в порядке и скоро они вернутся домой.
Россия и Украина провели новый обмен военнопленными

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Россия вернула с подконтрольной киевскому режиму территории 185 бойцов, сообщили в Минобороны.
"Взамен переданы 185 военнопленных ВСУ", — рассказали в ведомстве.
Кроме того, удалось вернуть 20 гражданских.
Сейчас все они находятся в Белоруссии, откуда их доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации.
Москва и Киев договорились о взаимодействии по гуманитарным вопросам во время переговоров в Стамбуле. По их итогам стороны уже провели несколько обменов пленными и ранеными. Россия также передала Украине тысячи тел погибших военнослужащих.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Москалькова назвала число жителей Курской области, удерживаемых на Украине
1 сентября, 18:43
