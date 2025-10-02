https://ria.ru/20251002/peskov-2045945015.html
Песков отметил влияние Европы на поведение киевского режима
Песков отметил влияние Европы на поведение киевского режима - РИА Новости, 02.10.2025
Песков отметил влияние Европы на поведение киевского режима
Киевский режим вел бы себя по-другому, если бы не ощущал провоцирования со стороны Европы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.10.2025
Песков: Украина вела бы себя о-другому без влияния Европы