В Кремле не уверены, что европейцы научились извлекать пользу из санкций
В Кремле не уверены, что европейцы научились извлекать пользу из санкций
В Кремле не уверены, что европейцы научились извлекать пользу из санкций
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не уверен, что европейцы научились извлекать пользу из своих санкций в отношении РФ.
россия
дмитрий песков
россия
В Кремле не уверены, что европейцы научились извлекать пользу из санкций
Песков не уверен, что европейцы научились извлекать пользу из санкций