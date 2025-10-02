https://ria.ru/20251002/peskov-2045943074.html
Песков прокомментировал задержание танкера во Франции
Песков прокомментировал задержание танкера во Франции
Франция своими действиями может создать большие риски для каналов перевозки энергоресурсов любого происхождения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 02.10.2025
