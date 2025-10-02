Рейтинг@Mail.ru
В Кремле отреагировали на слова Макрона о якобы российском теневом флоте - РИА Новости, 02.10.2025
18:17 02.10.2025 (обновлено: 18:24 02.10.2025)
В Кремле отреагировали на слова Макрона о якобы российском теневом флоте
В Кремле отреагировали на слова Макрона о якобы российском теневом флоте
В Кремле отреагировали на слова Макрона о якобы российском теневом флоте

СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявления президента Франции Эммануэля Макрона по якобы российскому "теневому флоту", подчеркнул, что это "пиратство XXI века".
Ранее Макрон заявил, что Европа должна усилить давление на так называемый "теневой флот" России, чтобы нарушить поставки нефти.
"Это пиратство XXI века в Европе", - ответил Песков на вопрос журналистов о словах Макрона.
В миреДмитрий ПесковЭммануэль МакронРоссияЕвропа
 
 
