В Кремле прокомментировали заявления ЕС о создании новых стен
В Кремле прокомментировали заявления ЕС о создании новых стен
Европа заявляет о необходимости создания новых стен, хотя история показала абсурдность таких действий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.10.2025
В Кремле прокомментировали заявления ЕС о создании новых стен
Песков: ЕС заявляет о новых стенах, хотя история показала абсурдность этого