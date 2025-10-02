Рейтинг@Mail.ru
В Кремле прокомментировали заявления ЕС о создании новых стен
18:16 02.10.2025
В Кремле прокомментировали заявления ЕС о создании новых стен
В Кремле прокомментировали заявления ЕС о создании новых стен
Европа заявляет о необходимости создания новых стен, хотя история показала абсурдность таких действий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.10.2025
в мире
европа
россия
брюссель
дмитрий песков
европа
россия
брюссель
В Кремле прокомментировали заявления ЕС о создании новых стен

Песков: ЕС заявляет о новых стенах, хотя история показала абсурдность этого

СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Европа заявляет о необходимости создания новых стен, хотя история показала абсурдность таких действий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы слышим с вами заявления и из Брюсселя, и из европейских столиц о необходимости воссоздания новых стен между Европой и, как они считают, и нашей страной. Хотя история уже показала наверное абсурдность и бесперспективность таких действий", - сказал Песков журналистам.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Песков прокомментировал инициативу фон дер Ляйен по созданию "стены дронов"
30 сентября, 12:59
 
