Усилия Трампа по Украине разбиваются о скалы милитаризма ЕС, заявил Песков - РИА Новости, 02.10.2025
18:14 02.10.2025 (обновлено: 18:22 02.10.2025)
Усилия Трампа по Украине разбиваются о скалы милитаризма ЕС, заявил Песков
Миротворческие усилия президента США Дональда Трампа для урегулирования ситуации на Украине разбиваются о скалу европейского милитаризма, заявил пресс-секретарь РИА Новости, 02.10.2025
Усилия Трампа по Украине разбиваются о скалы милитаризма ЕС, заявил Песков

Песков: миротворческие усилия Трампа разбиваются о скалы милитаризма ЕС

СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Миротворческие усилия президента США Дональда Трампа для урегулирования ситуации на Украине разбиваются о скалу европейского милитаризма, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Эти миротворческие усилия президента США (по Украине - ред.) фактически разбиваются о скалу вот этого европейского милитаризма", - сказал Песков "Известиям".
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
В Белом доме заявили о желании Трампа положить конец конфликту на Украине
