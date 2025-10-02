https://ria.ru/20251002/peskov-2045941157.html
Усилия Трампа по Украине разбиваются о скалы милитаризма ЕС, заявил Песков
Миротворческие усилия президента США Дональда Трампа для урегулирования ситуации на Украине разбиваются о скалу европейского милитаризма, заявил пресс-секретарь РИА Новости, 02.10.2025
