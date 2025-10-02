Рейтинг@Mail.ru
18:14 02.10.2025 (обновлено: 18:30 02.10.2025)
Песков: Россия будет принимать меры на попытки Европы блокировать танкеры
Песков: Россия будет принимать меры на попытки Европы блокировать танкеры
СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Россия будет принимать меры на попытки Европы блокировать танкеры с российской нефтью, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Понимание того, что мы, конечно, это так не оставим, есть", - сказал он "Известиям".
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Кремль не знает о происхождении нефти в танкере у берегов Франции
Вчера, 18:11
 
