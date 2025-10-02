https://ria.ru/20251002/peskov-2045940898.html

Песков прокомментировал позицию ЕС по Украине

Песков прокомментировал позицию ЕС по Украине - РИА Новости, 02.10.2025

Песков прокомментировал позицию ЕС по Украине

Позиция европейских стран усложняет мирный процесс по Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.10.2025

СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Позиция европейских стран усложняет мирный процесс по Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Сейчас, с нашей точки зрения, главный фактор (усложнения мирного процесса по Украине - ред,) – это, конечно, позиция ЕС, позиция европейских стран, которые, всячески поощряют киевский режим на продолжение войны", - сказал Песков журналистам.

