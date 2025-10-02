https://ria.ru/20251002/peskov-2045940736.html
Песков: Россия не получила вдумчивого ответа на проекты, переданные Киеву
Песков: Россия не получила вдумчивого ответа на проекты, переданные Киеву - РИА Новости, 02.10.2025
Песков: Россия не получила вдумчивого ответа на проекты, переданные Киеву
Никакого прагматичного и вдумчивого ответа на проекты документов, которые были переданы Киеву, не было, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T18:11:00+03:00
2025-10-02T18:11:00+03:00
2025-10-02T18:25:00+03:00
киев
россия
в мире
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/07/1931827408_0:0:1202:677_1920x0_80_0_0_0fa3071883d513302dfa80675629c60a.jpg
https://ria.ru/20251002/tramp-2045943159.html
киев
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/07/1931827408_230:0:1202:729_1920x0_80_0_0_93fa607df905454319e23795de069403.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, россия, в мире, дмитрий песков
Киев, Россия, В мире, Дмитрий Песков
Песков: Россия не получила вдумчивого ответа на проекты, переданные Киеву
Песков: РФ не получила прагматичного ответа на проекты, переданные Украине