"Воз и ныне там". Песков высказался об урегулировании конфликта на Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
18:09 02.10.2025 (обновлено: 18:21 02.10.2025)
"Воз и ныне там". Песков высказался об урегулировании конфликта на Украине
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о процессе украинского урегулирования, заявил, что "воз и ныне там". РИА Новости, 02.10.2025
РИА Новости
украина, в мире, россия, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Россия, Дмитрий Песков
Песков: процесс урегулирования конфликта на Украине не двигается с места

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о процессе украинского урегулирования, заявил, что "воз и ныне там".
"Воз и ныне там. Никакого прагматичного, вдумчивого ответа на проекты документов, которые были переданы, не было ответа, по рабочим группам", - сказал Песков журналистам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Мы и впрямь не такие: Одесса-мама хочет домой
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреРоссияДмитрий Песков
 
 
