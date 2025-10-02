https://ria.ru/20251002/peskov-2045939876.html
Песков оценил шансы США на вывод диалога по Украине в дипломатическое русло
Песков оценил шансы США на вывод диалога по Украине в дипломатическое русло - РИА Новости, 02.10.2025
Песков оценил шансы США на вывод диалога по Украине в дипломатическое русло
Россия исходит из того, что США сохраняют волю на вывод диалога по Украине в политико-дипломатическое русло, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 02.10.2025
специальная военная операция на украине
россия
сша
украина
дмитрий песков
россия
сша
украина
