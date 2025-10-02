https://ria.ru/20251002/peskov-2045939064.html
Песков заявил об отстранении Украины от продолжения переговоров
Европа фактически отстраняет киевский режим от продолжения переговоров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.10.2025
