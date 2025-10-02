Песков заявил о факторах, усложняющих мирный процесс на Украине

СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Россия за время, прошедшее после саммита на Аляске, ближе к миру не стала, есть факторы, которые усложняют процесс, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Пока нет (не стали ближе к миру - ред.), пока нет. Есть факторы, которые процесс усложняют", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита объявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Российская Федерация заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер. Трамп, в свою очередь, добавил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов всё еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором указал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.