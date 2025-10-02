Песков заявил о факторах, усложняющих мирный процесс на Украине

СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Россия за время, прошедшее после саммита на Аляске, ближе к миру не стала, есть факторы, которые усложняют процесс, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока нет (не стали ближе к миру - ред.), пока нет. Есть факторы, которые процесс усложняют", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.