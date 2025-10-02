https://ria.ru/20251002/peskov-2045938115.html
Европейские страны всячески поощряют продолжение войны, заявил Песков
Европейские страны всячески поощряют продолжение войны, заявил Песков - РИА Новости, 02.10.2025
Европейские страны всячески поощряют продолжение войны, заявил Песков
Европейские страны всячески поощряют киевский режим на продолжение войны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.10.2025
Европейские страны всячески поощряют продолжение войны, заявил Песков
Песков: европейские страны всячески поощряют киевский режим на продолжение войны