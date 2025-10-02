https://ria.ru/20251002/peskov-2045937742.html
Песков заявил, что Европа говорит о подготовке к войне с Россией
Песков заявил, что Европа говорит о подготовке к войне с Россией - РИА Новости, 02.10.2025
Песков заявил, что Европа говорит о подготовке к войне с Россией
Европа говорит о подготовке к войне с РФ и не скрывает желания устраивать провокации, в том числе на Балтийском море, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T18:01:00+03:00
2025-10-02T18:01:00+03:00
2025-10-02T18:32:00+03:00
россия
в мире
европа
балтийское море
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016908606_0:162:3102:1907_1920x0_80_0_0_797d8121e87f1b7b956d5cd178ea515e.jpg
https://ria.ru/20251002/peskov-2045937094.html
россия
европа
балтийское море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016908606_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_9db777df38554f5b97ee307296cfe811.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, европа, балтийское море, дмитрий песков
Россия, В мире, Европа, Балтийское море, Дмитрий Песков
Песков заявил, что Европа говорит о подготовке к войне с Россией
Песков: Европа говорит о подготовке к войне и хочет устраивать провокации