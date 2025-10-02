Рейтинг@Mail.ru
Песков обвинил Европу в попытках залезть в карман своих налогоплательщиков - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:59 02.10.2025 (обновлено: 18:12 02.10.2025)
https://ria.ru/20251002/peskov-2045937094.html
Песков обвинил Европу в попытках залезть в карман своих налогоплательщиков
Песков обвинил Европу в попытках залезть в карман своих налогоплательщиков - РИА Новости, 02.10.2025
Песков обвинил Европу в попытках залезть в карман своих налогоплательщиков
Страны Европы пытаются залезть в карман своих налогоплательщиков, чтобы бороться с якобы российской угрозой, объяснения этим действиям нет, заявил... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T17:59:00+03:00
2025-10-02T18:12:00+03:00
европа
в мире
россия
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962117643_0:246:3071:1973_1920x0_80_0_0_dc06bde45a94f916f077fd21b5eb7771.jpg
https://ria.ru/20251002/peskov-2045936065.html
европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962117643_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_25ce970943c186c3439b560dd896b4bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
европа, в мире, россия, дмитрий песков
Европа, В мире, Россия, Дмитрий Песков
Песков обвинил Европу в попытках залезть в карман своих налогоплательщиков

Песков: ЕС пытается залезть в карман налогоплательщиков для борьбы с РФ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Страны Европы пытаются залезть в карман своих налогоплательщиков, чтобы бороться с якобы российской угрозой, объяснения этим действиям нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Они (страны Европы - ред.) пытаются сотворить зло из России, из страны в целом. Поэтому они планируют значительно увеличить свои расходы на военные цели. Они планируют залезть в карманы своих налогоплательщиков только для того, чтобы бороться с этим "злом". И почему они это делают, никто не понимает", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, опасаются ли в России эскалации конфликта с Европой.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Европа пытается сделать из России злодея, считает Песков
Вчера, 17:57
 
ЕвропаВ миреРоссияДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала