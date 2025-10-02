Песков обвинил Европу в попытках залезть в карман своих налогоплательщиков

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Страны Европы пытаются залезть в карман своих налогоплательщиков, чтобы бороться с якобы российской угрозой, объяснения этим действиям нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.