Песков: Россия поднимет вопрос о возвращении к дейтонским соглашениям

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Россия будет использовать свое председательство в Совете Безопасности ООН, чтобы поднимать вопрос о возвращении к Дейтонским соглашениям по Боснии и Герцеговине, заявил прес-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.