https://ria.ru/20251002/peskov-2045936745.html
Песков: Россия поднимет вопрос о возвращении к дейтонским соглашениям
Песков: Россия поднимет вопрос о возвращении к дейтонским соглашениям - РИА Новости, 02.10.2025
Песков: Россия поднимет вопрос о возвращении к дейтонским соглашениям
Россия будет использовать свое председательство в Совете Безопасности ООН, чтобы поднимать вопрос о возвращении к Дейтонским соглашениям по Боснии и... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T17:58:00+03:00
2025-10-02T17:58:00+03:00
2025-10-02T18:21:00+03:00
дмитрий песков
в мире
россия
босния и герцеговина
республика сербская
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016908606_0:162:3102:1907_1920x0_80_0_0_797d8121e87f1b7b956d5cd178ea515e.jpg
https://ria.ru/20251002/ft-2045776568.html
россия
босния и герцеговина
республика сербская
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016908606_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_9db777df38554f5b97ee307296cfe811.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, в мире, россия, босния и герцеговина, республика сербская, оон
Дмитрий Песков, В мире, Россия, Босния и Герцеговина, Республика Сербская, ООН
Песков: Россия поднимет вопрос о возвращении к дейтонским соглашениям
Песков: Россия поднимет в СБ ООН вопрос о возвращении к дейтонским соглашениям