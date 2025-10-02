https://ria.ru/20251002/peskov-2045936065.html
Европа пытается сделать из России злодея, считает Песков
Европа пытается сделать из России злодея, считает Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о "глубокой истерии" в странах Европы, которые пытаются сделать из России злодея. РИА Новости, 02.10.2025
