17:57 02.10.2025 (обновлено: 18:05 02.10.2025)
Европа пытается сделать из России злодея, считает Песков
Европа пытается сделать из России злодея, считает Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о "глубокой истерии" в странах Европы, которые пытаются сделать из России злодея. РИА Новости, 02.10.2025
россия, европа, дмитрий песков, евросоюз
Россия, Европа, Дмитрий Песков, Евросоюз
Европа пытается сделать из России злодея, считает Песков

Песков: Европа пытается сделать из России злодея

СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о "глубокой истерии" в странах Европы, которые пытаются сделать из России злодея.
"Европейские страны... и ЕС в целом, они в "глубокой истерии". Они пытаются создать зло из России, из нашей страны ", - сказал Песков журналистам.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
От Европы исходит эскалация, заявил Песков
Вчера, 17:55
 
РоссияЕвропаДмитрий ПесковЕвросоюз
 
 
