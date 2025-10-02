Рейтинг@Mail.ru
Песков ответил на вопрос об ответной реакции России на европейские санкции - РИА Новости, 02.10.2025
17:53 02.10.2025
Песков ответил на вопрос об ответной реакции России на европейские санкции
Песков ответил на вопрос об ответной реакции России на европейские санкции
России следует реагировать на очередной готовящийся пакет санкций Европы так же, как и на все предыдущие, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.10.2025
2025
россия, европа, дмитрий песков
Россия, Европа, Дмитрий Песков, В мире
Песков ответил на вопрос об ответной реакции России на европейские санкции

Песков: РФ нужно отвечать на новый пакет санкций ЕС так же, как и на предыдущие

СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. России следует реагировать на очередной готовящийся пакет санкций Европы так же, как и на все предыдущие, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Так же, как мы реагировали на все предыдущие 18 пакетов санкций", - сказал он журналистам.
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Глава ЕК заявила, что Евросоюз меняет подход к санкциям против России
1 октября, 23:42
 
1 октября, 23:42
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
