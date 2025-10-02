Песков ответил на вопрос об ответной реакции России на европейские санкции

СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. России следует реагировать на очередной готовящийся пакет санкций Европы так же, как и на все предыдущие, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Так же, как мы реагировали на все предыдущие 18 пакетов санкций", - сказал он журналистам.