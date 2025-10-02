https://ria.ru/20251002/peskov-2045935009.html
Песков ответил на вопрос об ответной реакции России на европейские санкции
Песков ответил на вопрос об ответной реакции России на европейские санкции - РИА Новости, 02.10.2025
Песков ответил на вопрос об ответной реакции России на европейские санкции
России следует реагировать на очередной готовящийся пакет санкций Европы так же, как и на все предыдущие, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.10.2025
