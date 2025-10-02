https://ria.ru/20251002/peskov-2045934786.html
Песков высказался о европейских санкциях
Песков высказался о европейских санкциях - РИА Новости, 02.10.2025
Песков высказался о европейских санкциях
Европейцы поняли, что санкции являются обоюдоострым оружием, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T17:52:00+03:00
2025-10-02T17:52:00+03:00
2025-10-02T18:26:00+03:00
дмитрий песков
в мире
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039823986_0:366:2936:2018_1920x0_80_0_0_bead9d0d3025191accd219963550afd9.jpg
https://ria.ru/20251002/peskov-2045944393.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039823986_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_f35128fbb5219c6ba38565d0c9807360.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, в мире, санкции в отношении россии
Дмитрий Песков, В мире, Санкции в отношении России
Песков высказался о европейских санкциях
Песков: европейцы поняли, что санкции являются обоюдоострым оружием