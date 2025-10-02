Рейтинг@Mail.ru
17:52 02.10.2025 (обновлено: 18:34 02.10.2025)
Российская экономика адаптировалась к санкциям, заявил Песков
экономика, россия, дмитрий песков
Экономика, Россия, Дмитрий Песков
Дмитрий Песков. Архивное фото
СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Экономика России адаптировалась к санкциям и научилась извлекать пользу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Наша экономика адаптировалась к этим санкциям. Более того, мы научились как извлекать пользу из этих санкций для себя, повышая свой суверенитет в области производства, высоких технологий и так далее и тому подобное", - отметил Песков.
