Россия открыта к дипломатическому урегулированию по Украине, заявил Песков
Россия открыта к дипломатическому урегулированию по Украине, заявил Песков - РИА Новости, 02.10.2025
Россия открыта к дипломатическому урегулированию по Украине, заявил Песков
Россия сохраняет открытость к тому, чтобы решать украинский кризис политико-дипломатическими методами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T17:50:00+03:00
2025-10-02T17:50:00+03:00
2025-10-02T17:59:00+03:00
россия
дмитрий песков
украина
в мире
россия
украина
Россия, Дмитрий Песков, Украина, В мире
Песков: Россия открыта к решению украинского кризиса дипломатическими методами