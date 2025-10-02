Рейтинг@Mail.ru
Песков рассказал о предстоящем визите Путина в Индию - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:49 02.10.2025 (обновлено: 18:01 02.10.2025)
https://ria.ru/20251002/peskov-2045934117.html
Песков рассказал о предстоящем визите Путина в Индию
Песков рассказал о предстоящем визите Путина в Индию - РИА Новости, 02.10.2025
Песков рассказал о предстоящем визите Путина в Индию
Сроки визита президента России Владимира Путина в Индию есть, он состоится до нового года, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T17:49:00+03:00
2025-10-02T18:01:00+03:00
индия
россия
дмитрий песков
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039444398_0:0:3154:1775_1920x0_80_0_0_dfd0c664aa77b0d085d8f62268fa4e75.jpg
https://ria.ru/20250925/indiya-2044436564.html
индия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039444398_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_9562b9edb4c867bb216ae4ed6ec2f7b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
индия, россия, дмитрий песков, владимир путин
Индия, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Песков рассказал о предстоящем визите Путина в Индию

Песков: визит Путина в Индию состоится до Нового года

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Сроки визита президента России Владимира Путина в Индию есть, он состоится до нового года, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Индию к визиту мы готовимся, до нового года этот визит состоится", - сказал Песков журналистам.
Владимир Путин и Нарендра Моди во время встречи - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Премьер Индии подтвердил, что ждет Путина на саммите в Нью-Дели
25 сентября, 21:34
 
ИндияРоссияДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала