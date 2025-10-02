https://ria.ru/20251002/peskov-2045934117.html
Песков рассказал о предстоящем визите Путина в Индию
Сроки визита президента России Владимира Путина в Индию есть, он состоится до нового года, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.10.2025
