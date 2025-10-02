https://ria.ru/20251002/peskov-2045920145.html
Песков заявил, что горизонт продолжения переговоров по Украине непонятен
Горизонт продолжения переговоров по украинскому урегулированию непонятен, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.10.2025
