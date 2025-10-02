https://ria.ru/20251002/peskov-2045918472.html
Песков прокомментировал возможные поставки Украине ракет Tomahawk
Песков прокомментировал возможные поставки Украине ракет Tomahawk - РИА Новости, 02.10.2025
Песков прокомментировал возможные поставки Украине ракет Tomahawk
Возможное решение США поставлять Киеву "томагавки" потребует адекватного ответа РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T16:52:00+03:00
2025-10-02T16:52:00+03:00
2025-10-02T17:11:00+03:00
киев
сша
россия
специальная военная операция на украине
украина
дмитрий песков
сергей лавров
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990213465_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e0e6c004c8579703420afdaea3e13716.jpg
https://ria.ru/20251002/zelenskiy-2045821679.html
киев
сша
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990213465_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_7fab2425dd5e0a36899390936493a865.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, сша, россия, украина, дмитрий песков, сергей лавров, нато
Киев, США, Россия, Специальная военная операция на Украине, Украина, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, НАТО
Песков прокомментировал возможные поставки Украине ракет Tomahawk
Песков: возможные поставки Киеву ракет Tomahawk потребуют ответа России