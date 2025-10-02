Рейтинг@Mail.ru
Песков прокомментировал возможные поставки Украине ракет Tomahawk - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:52 02.10.2025 (обновлено: 17:11 02.10.2025)
https://ria.ru/20251002/peskov-2045918472.html
Песков прокомментировал возможные поставки Украине ракет Tomahawk
Песков прокомментировал возможные поставки Украине ракет Tomahawk - РИА Новости, 02.10.2025
Песков прокомментировал возможные поставки Украине ракет Tomahawk
Возможное решение США поставлять Киеву "томагавки" потребует адекватного ответа РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T16:52:00+03:00
2025-10-02T17:11:00+03:00
киев
сша
россия
специальная военная операция на украине
украина
дмитрий песков
сергей лавров
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990213465_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e0e6c004c8579703420afdaea3e13716.jpg
https://ria.ru/20251002/zelenskiy-2045821679.html
киев
сша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990213465_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_7fab2425dd5e0a36899390936493a865.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киев, сша, россия, украина, дмитрий песков, сергей лавров, нато
Киев, США, Россия, Специальная военная операция на Украине, Украина, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, НАТО
Песков прокомментировал возможные поставки Украине ракет Tomahawk

Песков: возможные поставки Киеву ракет Tomahawk потребуют ответа России

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости / Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Возможное решение США поставлять Киеву "томагавки" потребует адекватного ответа РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Представители американского руководства в интервью на этой неделе говорили о возможности поставки таких ракет ("томогавки" Киеву - ред.). И в целом вполне допускали возможность ударов вглубь территории России. Это, конечно, достаточно опасный симптом, и он не может не быть замечен в Москве. Мы его заметили. И случись это, это будет новым серьезным витком напряженности, который потребует адекватный ответ с российской стороны", - сказал Песков журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Зеленский: поставки дальнобойного оружия из США зависят от решения Трампа
Вчера, 12:26
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевСШАРоссияУкраинаДмитрий ПесковСергей ЛавровНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала