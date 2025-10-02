https://ria.ru/20251002/peskov-2045918346.html
Песков прокомментировал возможную передачу Западом Киеву ядерных технологий
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что о возможности передачи Киеву ядерных технологий на Западе даже боятся говорить. РИА Новости, 02.10.2025
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что о возможности передачи Киеву ядерных технологий на Западе даже боятся говорить."Об этом всё-таки пока так не говорили. Об этом даже боятся говорить — и слава Богу", - сказал Песков журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину.
Песков прокомментировал возможную передачу Западом Киеву ядерных технологий
