Песков ответил на вопрос о возможных поставках Киеву ракет Tomahawk

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Возможное решение Вашингтона по поставкам Киеву ракет Tomahawk станет новым серьезным витком напряженности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Случись это, это будет новым серьезным витком напряженности, который потребует адекватный ответ с российской стороны", - сказал Песков журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину о возможном решении США по поставкам Киеву ракет Tomahawk.
Во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров, говоря о том, что США могут начать поставлять Украине ракеты Tomahawk, подчеркнул, что этот вопрос еще не решен окончательно. Он подчеркнул, что, даже если "Томагавки" окажутся на Украине, это не изменит военной ситуации.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил телеканалу Fox News, что администрация Трампа обсуждает возможную поставку крылатых ракет Tomahawk Украине, однако финальное решение остается за американским лидером.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
