Рейтинг@Mail.ru
Ни одно оружие кардинально не поменяет ход событий на фронте, заявил Песков - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:48 02.10.2025 (обновлено: 16:53 02.10.2025)
https://ria.ru/20251002/peskov-2045916818.html
Ни одно оружие кардинально не поменяет ход событий на фронте, заявил Песков
Ни одно оружие кардинально не поменяет ход событий на фронте, заявил Песков - РИА Новости, 02.10.2025
Ни одно оружие кардинально не поменяет ход событий на фронте, заявил Песков
Никакого волшебного оружия для Киева нет, ни одно оружие не может кардинально поменять ход событий на фронте, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T16:48:00+03:00
2025-10-02T16:53:00+03:00
дмитрий песков
в мире
киев
россия
павел зарубин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039937197_0:262:3007:1953_1920x0_80_0_0_ec256d5ceacb2f5d63476f38cf84f2a2.jpg
https://ria.ru/20251002/ukraina-2045761124.html
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039937197_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_32720994ade36de59cefd01157472226.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий песков, в мире, киев, россия, павел зарубин
Дмитрий Песков, В мире, Киев, Россия, Павел Зарубин
Ни одно оружие кардинально не поменяет ход событий на фронте, заявил Песков

Песков: ни одно оружие не может кардинально поменять ход событий на фронте

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Никакого волшебного оружия для Киева нет, ни одно оружие не может кардинально поменять ход событий на фронте, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Очевидным также остается тот факт, что никакой волшебной пилюли, волшебного оружия для киевского режима нет. Ни одно оружие не может кардинально поменять ход течения событий", - сказал Песков журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину.
Боевая работа РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
"Печальная правда". На Западе рассказали о произошедшем с Украиной
Вчера, 04:30
 
Дмитрий ПесковВ миреКиевРоссияПавел Зарубин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала