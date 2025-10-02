https://ria.ru/20251002/peskov-2045916818.html
Ни одно оружие кардинально не поменяет ход событий на фронте, заявил Песков
Ни одно оружие кардинально не поменяет ход событий на фронте, заявил Песков - РИА Новости, 02.10.2025
Ни одно оружие кардинально не поменяет ход событий на фронте, заявил Песков
Никакого волшебного оружия для Киева нет, ни одно оружие не может кардинально поменять ход событий на фронте, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T16:48:00+03:00
2025-10-02T16:48:00+03:00
2025-10-02T16:53:00+03:00
дмитрий песков
в мире
киев
россия
павел зарубин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039937197_0:262:3007:1953_1920x0_80_0_0_ec256d5ceacb2f5d63476f38cf84f2a2.jpg
https://ria.ru/20251002/ukraina-2045761124.html
киев
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039937197_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_32720994ade36de59cefd01157472226.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, в мире, киев, россия, павел зарубин
Дмитрий Песков, В мире, Киев, Россия, Павел Зарубин
Ни одно оружие кардинально не поменяет ход событий на фронте, заявил Песков
Песков: ни одно оружие не может кардинально поменять ход событий на фронте