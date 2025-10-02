https://ria.ru/20251002/peskov-2045916720.html
Песков указал на паузу в переговорах по украинскому урегулированию
Песков указал на паузу в переговорах по украинскому урегулированию - РИА Новости, 02.10.2025
Песков указал на паузу в переговорах по украинскому урегулированию
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на паузу в переговорах по украинскому урегулированию и непонятный горизонт их продолжения. РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T16:48:00+03:00
2025-10-02T16:48:00+03:00
2025-10-02T16:57:00+03:00
дмитрий песков
в мире
россия
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016908606_0:162:3102:1907_1920x0_80_0_0_797d8121e87f1b7b956d5cd178ea515e.jpg
https://ria.ru/20251002/ukraina-2045902035.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016908606_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_9db777df38554f5b97ee307296cfe811.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, в мире, россия, украина
Дмитрий Песков, В мире, Россия, Украина
Песков указал на паузу в переговорах по украинскому урегулированию
Песков указал на паузу в переговорах по Украине