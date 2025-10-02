Рейтинг@Mail.ru
Песков ответил на вопрос о заявлениях в США об ударах вглубь России
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:46 02.10.2025 (обновлено: 16:52 02.10.2025)
Песков ответил на вопрос о заявлениях в США об ударах вглубь России
Песков ответил на вопрос о заявлениях в США об ударах вглубь России - РИА Новости, 02.10.2025
Песков ответил на вопрос о заявлениях в США об ударах вглубь России
В Москве заметили заявления американских чиновников о возможности ударов вглубь РФ, это достаточно опасный симптом, сообщил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 02.10.2025
Песков ответил на вопрос о заявлениях в США об ударах вглубь России

Песков: в Москве заметили заявления чиновников из США об ударах вглубь России

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. В Москве заметили заявления американских чиновников о возможности ударов вглубь РФ, это достаточно опасный симптом, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Это, конечно, достаточно опасный симптом, и он не может не быть замеченным в Москве, мы его заметили", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, говоря о заявлениях американских чиновников о возможности ударов вглубь России.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
В США сделали заявление о войне с Россией
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАМоскваВ миреПавел ЗарубинДмитрий ПесковСанкции в отношении России
 
 
