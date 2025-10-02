https://ria.ru/20251002/peskov-2045916443.html
Песков ответил на вопрос о заявлениях в США об ударах вглубь России
Песков ответил на вопрос о заявлениях в США об ударах вглубь России - РИА Новости, 02.10.2025
Песков ответил на вопрос о заявлениях в США об ударах вглубь России
В Москве заметили заявления американских чиновников о возможности ударов вглубь РФ, это достаточно опасный симптом, сообщил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T16:46:00+03:00
2025-10-02T16:46:00+03:00
2025-10-02T16:52:00+03:00
россия
сша
москва
в мире
павел зарубин
дмитрий песков
санкции в отношении россии
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039937197_0:262:3007:1953_1920x0_80_0_0_ec256d5ceacb2f5d63476f38cf84f2a2.jpg
https://ria.ru/20251002/ssha-2045762070.html
россия
сша
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039937197_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_32720994ade36de59cefd01157472226.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, москва, в мире, павел зарубин, дмитрий песков, санкции в отношении россии
Россия, США, Москва, В мире, Павел Зарубин, Дмитрий Песков, Санкции в отношении России, Специальная военная операция на Украине
Песков ответил на вопрос о заявлениях в США об ударах вглубь России
Песков: в Москве заметили заявления чиновников из США об ударах вглубь России