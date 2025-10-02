https://ria.ru/20251002/peskov-2045916352.html
Песков назвал тему выступления Путина на "Валдае"
Песков назвал тему выступления Путина на "Валдае" - РИА Новости, 02.10.2025
Песков назвал тему выступления Путина на "Валдае"
Президент Владимир Путин на "Валдае" расскажет о новом витке эскалации со стороны Запада и его причинах, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T16:45:00+03:00
2025-10-02T16:45:00+03:00
2025-10-02T17:34:00+03:00
политика
россия
великобритания
владимир путин
дмитрий песков
павел зарубин
сочи
международный дискуссионный клуб "валдай"
2025
политика, россия, великобритания, владимир путин, дмитрий песков, павел зарубин, сочи, международный дискуссионный клуб "валдай", выступление путина на "валдае" — 2025
Политика, Россия, Великобритания, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, Сочи, Международный дискуссионный клуб "Валдай", Выступление Путина на "Валдае" — 2025
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Президент Владимир Путин на "Валдае" расскажет о новом витке эскалации со стороны Запада и его причинах, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«
"Очевидно, что о нынешней ситуации он будет говорить, о предтече этой ситуации, о возможных формах ее развития", — сказал представитель Кремля.
Так Песков ответил журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину
на вопрос, затронет ли Путин на "Валдае" тему последних действий Запада.
Пресс-секретарь указал, что европейские страны заняли "достаточно оголтелую позицию", а в переговорах по Украине возникла пауза. Он также отметил, что киевский режим не хочет дипломатического урегулирования. По его словам, такие условия не добавляют предсказуемости и стабильности.
«
"Тем не менее нам надо делать спокойно свое дело — сохранить открытость для диалога и общения со всеми сторонами", — подчеркнул Песков.
В Сочи
с 29 сентября по 2 октября проходит ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай" на тему "Полицентричный мир: инструкция по применению". Оно объединяет 140 участников из более чем 40 стран.
Главной целью конференции в условиях, когда мир вступил в эпоху полицентричности, организаторы обозначили поиск оптимальных решений по избежанию многочисленных рисков и способов сохранения устойчивости каждого отдельного государства и всей международной системы в целом.
Встреча президента с участниками "Валдая" — традиционное событие в истории клуба. Глава государства с 2004 года ежегодно участвует в мероприятии, выступает с программной речью на пленарной сессии, а затем проводит многочасовую дискуссию с экспертами по самым актуальным вопросам.