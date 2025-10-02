Рейтинг@Mail.ru
Песков назвал тему выступления Путина на "Валдае"
16:45 02.10.2025
Песков назвал тему выступления Путина на "Валдае"
Песков назвал тему выступления Путина на "Валдае"
Президент Владимир Путин на "Валдае" расскажет о новом витке эскалации со стороны Запада и его причинах, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 02.10.2025
политика
россия
великобритания
владимир путин
дмитрий песков
павел зарубин
сочи
международный дискуссионный клуб "валдай"
россия
великобритания
сочи
политика, россия, великобритания, владимир путин, дмитрий песков, павел зарубин, сочи, международный дискуссионный клуб "валдай"
Политика, Россия, Великобритания, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, Сочи, Международный дискуссионный клуб "Валдай", Выступление Путина на "Валдае" — 2025
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Президент Владимир Путин на "Валдае" расскажет о новом витке эскалации со стороны Запада и его причинах, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Очевидно, что о нынешней ситуации он будет говорить, о предтече этой ситуации, о возможных формах ее развития", — сказал представитель Кремля.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Трамп подарил Украину полякам
1 октября, 08:00
Так Песков ответил журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину на вопрос, затронет ли Путин на "Валдае" тему последних действий Запада.
Пресс-секретарь указал, что европейские страны заняли "достаточно оголтелую позицию", а в переговорах по Украине возникла пауза. Он также отметил, что киевский режим не хочет дипломатического урегулирования. По его словам, такие условия не добавляют предсказуемости и стабильности.
"Тем не менее нам надо делать спокойно свое дело — сохранить открытость для диалога и общения со всеми сторонами", — подчеркнул Песков.

Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Песков рассказал об отношениях Путина и Трампа
24 сентября, 11:47
В Сочи с 29 сентября по 2 октября проходит ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай" на тему "Полицентричный мир: инструкция по применению". Оно объединяет 140 участников из более чем 40 стран.
Главной целью конференции в условиях, когда мир вступил в эпоху полицентричности, организаторы обозначили поиск оптимальных решений по избежанию многочисленных рисков и способов сохранения устойчивости каждого отдельного государства и всей международной системы в целом.
Встреча президента с участниками "Валдая" — традиционное событие в истории клуба. Глава государства с 2004 года ежегодно участвует в мероприятии, выступает с программной речью на пленарной сессии, а затем проводит многочасовую дискуссию с экспертами по самым актуальным вопросам.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Песков оценил выступления Путина на "Валдае"
Вчера, 11:32
 
ПолитикаРоссияВеликобританияВладимир ПутинДмитрий ПесковПавел ЗарубинСочиМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"Выступление Путина на "Валдае" — 2025
 
 
