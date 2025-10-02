Песков назвал тему выступления Путина на "Валдае"

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Президент Владимир Путин на "Валдае" расскажет о новом витке эскалации со стороны Запада и его причинах, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

« "Очевидно, что о нынешней ситуации он будет говорить, о предтече этой ситуации, о возможных формах ее развития", — сказал представитель Кремля.

Так Песков ответил журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину на вопрос, затронет ли Путин на "Валдае" тему последних действий Запада.

Пресс-секретарь указал, что европейские страны заняли "достаточно оголтелую позицию", а в переговорах по Украине возникла пауза. Он также отметил, что киевский режим не хочет дипломатического урегулирования. По его словам, такие условия не добавляют предсказуемости и стабильности.

« "Тем не менее нам надо делать спокойно свое дело — сохранить открытость для диалога и общения со всеми сторонами", — подчеркнул Песков.

Сочи с 29 сентября по 2 октября проходит ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай" на тему "Полицентричный мир: инструкция по применению". Оно объединяет 140 участников из более чем 40 стран.

Главной целью конференции в условиях, когда мир вступил в эпоху полицентричности, организаторы обозначили поиск оптимальных решений по избежанию многочисленных рисков и способов сохранения устойчивости каждого отдельного государства и всей международной системы в целом.