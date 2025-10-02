https://ria.ru/20251002/peskov-2045823492.html
Песков рассказал, что Россия ожидает от Молдавии
Песков рассказал, что Россия ожидает от Молдавии
Песков рассказал, что Россия ожидает от Молдавии
Москва ожидала бы, чтобы антирусскость в Молдавии уступила место более прагматичному подходу, пока этого нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 02.10.2025
Песков рассказал, что Россия ожидает от Молдавии
Песков: РФ ожидает от Молдавии, что антирусскость сменится прагматичным подходом