11:56 02.10.2025
Песков: Путин и Додик поддерживают диалог
Песков: Путин и Додик поддерживают диалог
владимир путин, дмитрий песков, милорад додик, россия, в мире
Владимир Путин, Дмитрий Песков, Милорад Додик, Россия, В мире
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Милорад Додик во время встречи
Владимир Путин и Милорад Додик во время встречи - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин и Милорад Додик во время встречи. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик поддерживают диалог, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Они (Путин и Додик - ред.) недавно встречались и продолжают активный диалог. По прежнему много тем для обсуждения", - сказал Песков журналистам.
Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
Додик назвал Россию партнером Республики Сербской БиГ
11 июня 2024, 16:06
 
