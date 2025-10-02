https://ria.ru/20251002/peskov-2045812990.html
Песков прокомментировал позицию Санду по присутствию военных России в ПМР
Песков прокомментировал позицию Санду по присутствию военных России в ПМР
Москва может только сожалеть в связи с позицией президента Молдавии Майи Санду по поводу присутствия российских военных в Приднестровье, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T11:55:00+03:00
2025-10-02T11:55:00+03:00
2025-10-02T11:55:00+03:00
в мире
россия
майя санду
москва
дмитрий песков
молдавия
