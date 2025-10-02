https://ria.ru/20251002/peskov-2045810724.html
Россия хочет налаживания отношений с Молдавией, заявил Песков
Россия хотела бы, чтобы в Молдавии придерживались курса на налаживание отношений с РФ, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.10.2025
