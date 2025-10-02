Рейтинг@Mail.ru
Песков прокомментировал сообщения о передаче США разведданных Украине - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:44 02.10.2025 (обновлено: 12:24 02.10.2025)
https://ria.ru/20251002/peskov-2045808931.html
Песков прокомментировал сообщения о передаче США разведданных Украине
Песков прокомментировал сообщения о передаче США разведданных Украине - РИА Новости, 02.10.2025
Песков прокомментировал сообщения о передаче США разведданных Украине
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения по поводу передачи США разведданных Украине для ударов вглубь территорий России, заявил, что РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T11:44:00+03:00
2025-10-02T12:24:00+03:00
дмитрий песков
в мире
сша
украина
россия
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039937197_0:262:3007:1953_1920x0_80_0_0_ec256d5ceacb2f5d63476f38cf84f2a2.jpg
https://ria.ru/20250930/stoltenberg-2045308651.html
сша
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039937197_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_32720994ade36de59cefd01157472226.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий песков, в мире, сша, украина, россия, нато
Дмитрий Песков, В мире, США, Украина, Россия, НАТО
Песков прокомментировал сообщения о передаче США разведданных Украине

Песков заявил о передаче США разведданных Киеву в режиме онлайн

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения по поводу передачи США разведданных Украине для ударов вглубь территорий России, заявил, что сообщений СМИ на пустом месте нет.
"Это сообщения СМИ. Хотя, как показывает практика, на пустом месте они не бывают. Соединенные Штаты Америки передают Украине разведданные в постоянном режиме, в режиме онлайн", - сказал журналистам пресс-секретарь, отвечая на соответствующий вопрос.
Песков отметил, что остается только предполагать, какие именно разведданные США передают Украине.
"То, что поставка и задействование всей инфраструктуры НАТО и США для сбора и передачи украинцам разведданных идет, - это очевидно", - добавил пресс-секретарь.
Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Бывший генсек НАТО рассказал, как призывал Зеленского к уступкам
30 сентября, 10:31
 
Дмитрий ПесковВ миреСШАУкраинаРоссияНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала