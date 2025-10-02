Рейтинг@Mail.ru
Песков ответил на вопрос о передаче Tomahawk Киеву - РИА Новости, 02.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
11:43 02.10.2025
Песков ответил на вопрос о передаче Tomahawk Киеву
Россия должным образом будет реагировать на возможную передачу Tomahawk Киеву, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.10.2025
Песков ответил на вопрос о передаче Tomahawk Киеву

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Россия должным образом будет реагировать на возможную передачу Tomahawk Киеву, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Должным образом", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как Россия будет реагировать на возможную передачу Tomahawk Украине.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевРоссияДмитрий ПесковУкраинаБезопасность
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
