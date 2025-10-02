https://ria.ru/20251002/peskov-2045808759.html
Песков ответил на вопрос о передаче Tomahawk Киеву
Песков ответил на вопрос о передаче Tomahawk Киеву - РИА Новости, 02.10.2025
Песков ответил на вопрос о передаче Tomahawk Киеву
Россия должным образом будет реагировать на возможную передачу Tomahawk Киеву, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.10.2025
