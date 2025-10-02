https://ria.ru/20251002/peskov-2045808324.html
Песков: правительство принимает меры по ситуации с бензином
Песков: правительство принимает меры по ситуации с бензином - РИА Новости, 02.10.2025
Песков: правительство принимает меры по ситуации с бензином
Правительство РФ принимает необходимые меры по ситуации с бензином, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T11:41:00+03:00
2025-10-02T11:41:00+03:00
2025-10-02T11:41:00+03:00
россия
дмитрий песков
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039823986_0:366:2936:2018_1920x0_80_0_0_bead9d0d3025191accd219963550afd9.jpg
https://ria.ru/20250929/rossiya-2045163445.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039823986_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_f35128fbb5219c6ba38565d0c9807360.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, экономика
Россия, Дмитрий Песков, Экономика
Песков: правительство принимает меры по ситуации с бензином
Песков: правительство РФ принимает необходимые меры по ситуации с бензином