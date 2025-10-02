Рейтинг@Mail.ru
11:39 02.10.2025 (обновлено: 12:37 02.10.2025)
Песков прокомментировал выборы в Молдавии
Песков прокомментировал выборы в Молдавии
Выборы в Молдавии изобиловали нарушениями и странностями, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.10.2025
молдавия, россия, дмитрий песков, майя санду, европа, в мире
Молдавия, Россия, Дмитрий Песков, Майя Санду, Европа, В мире
Песков прокомментировал выборы в Молдавии

Песков: выборы показали, что не менее половины молдаван выступают за связи с РФ

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Выборы в Молдавии изобиловали нарушениями и странностями, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Как показали выборы, которые, конечно же, изобиловали разными нарушениями и странностями, как показали выборы, добрая половина, если не больше, молдован, именно является сторонниками налаживания добрых отношений с Россией", - сказал Песков журналистам.
Бывший президент Молдовы Игорь Додон
Додон заявил, что итоги выборов свидетельствуют о недоверии к Санду
30 сентября, 14:53
По итогам парламентских выборов в Молдавии 28 сентября голоса распределились почти поровну между правящей прозападной партией "Действие и солидарность" (ПДС) президента Майи Санду, и выступающей за улучшение отношений с Россией оппозицией, которая представлена несколькими партиями. ПДС набрала 50,2%; оппозиционные партии, включая Патриотический блок - 49,8%. При этом правящая партия получила перевес за счет молдавской диаспоры в Европе, тогда как внутри страны выборы выиграла оппозиция.
Окончательное распределение депутатских мандатов будет зависеть от рассмотрения всех жалоб и требований о пересчете. При этом уже ясно, что ПДС получит большинство мест в 101-местном парламенте, так что Молдавию на ближайшие четыре года снова ждет подконтрольный президенту законодательный орган.
В течение нескольких предыдущих лет режим Санду использовал любые способы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов. В день выборовоппозиция заявляла о массовых фальсификациях на зарубежных участках. В России, где проживают порядка 400 тысяч граждан Молдавии, были открыты лишь два избирательных участка в Москве, на которые выделили всего 10 тысяч бюллетеней. Кроме того, Кишинев создавал препятствия для избирателей в Приднестровье, многие из которых имеют молдавское гражданство и традиционно голосуют против партии власти. В день выборов их старались не допустить на избирательные участки, расположенные на правом берегу Днестра, перекрывая мосты якобы из-за ремонтных работ либо из-за звонков о минировании. В результате из 270 тысяч приднестровских избирателей смогли добраться до участков чуть более 12 тысяч.
Игорь Додон
В Молдавии оппозиция готова подать в КС иск о нарушениях, заявил Додон
1 октября, 23:02
 
