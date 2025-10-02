Рейтинг@Mail.ru
В Кремле рассказали о контактах Москвы и Вашингтона - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:33 02.10.2025 (обновлено: 11:43 02.10.2025) дополняется ...
https://ria.ru/20251002/peskov-2045806317.html
В Кремле рассказали о контактах Москвы и Вашингтона
В Кремле рассказали о контактах Москвы и Вашингтона - РИА Новости, 02.10.2025
В Кремле рассказали о контактах Москвы и Вашингтона
Контакты по линии администраций России и США идут по рабочим каналам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T11:33:00+03:00
2025-10-02T11:43:00+03:00
москва
вашингтон (штат)
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040987604_0:106:3284:1953_1920x0_80_0_0_bd24efdf7eabc551834912644ad7973a.jpg
https://ria.ru/20251001/nebenzya-2045725480.html
москва
вашингтон (штат)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040987604_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ccce8ddc039176231632ef2b310093d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, вашингтон (штат), россия, в мире
Москва, Вашингтон (штат), Россия, В мире
В Кремле рассказали о контактах Москвы и Вашингтона

Песков: контакты по линии администраций России и США идут по рабочим каналам

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВид на Московский Кремль с Большого Каменного моста
Вид на Московский Кремль с Большого Каменного моста - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Контакты по линии администраций России и США идут по рабочим каналам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Они (контакты – ред.), собственно, идут… В целом имеются каналы для диалога, они рабочие", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, планируются ли какие-то контакты по линии администраций РФ и США.
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Россия справится с возможными новыми санкциями США, заявил Небензя
1 октября, 20:32
 
МоскваВашингтон (штат)РоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала