В Кремле рассказали о контактах Москвы и Вашингтона
В Кремле рассказали о контактах Москвы и Вашингтона - РИА Новости, 02.10.2025
В Кремле рассказали о контактах Москвы и Вашингтона
Контакты по линии администраций России и США идут по рабочим каналам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T11:33:00+03:00
2025-10-02T11:33:00+03:00
2025-10-02T11:43:00+03:00
москва
вашингтон (штат)
россия
в мире
москва
вашингтон (штат)
россия
В Кремле рассказали о контактах Москвы и Вашингтона
Песков: контакты по линии администраций России и США идут по рабочим каналам