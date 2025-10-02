https://ria.ru/20251002/pentagon-2045896772.html
Стало известно, что планировал Пентагон в случае затяжного шатдауна
Стало известно, что планировал Пентагон в случае затяжного шатдауна - РИА Новости, 02.10.2025
Стало известно, что планировал Пентагон в случае затяжного шатдауна
Министерство войны США рассматривало возможность перевести в отпуск без содержания почти половину гражданских работников, если правительственный шатдаун... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T15:51:00+03:00
2025-10-02T15:51:00+03:00
2025-10-02T15:53:00+03:00
Стало известно, что планировал Пентагон в случае затяжного шатдауна
ВАШИНГТОН, 2 окт - РИА Новости. Министерство войны США рассматривало возможность перевести в отпуск без содержания почти половину гражданских работников, если правительственный шатдаун затянется, сообщается в сентябрьском плане Пентагона на случай шатдауна, с которым ознакомилось РИА Новости.
Из более чем 741 тысячи сотрудников на работе должны были остаться около 406 тысяч - это специалисты, финансируемые за счет других источников, а также те, чьи обязанности связаны с защитой жизни и собственности населения.
Остальные 334,9 тысячи человек, или 45% штата, могли быть отправлены домой, а все программы, финансирование которых прекратилось, предполагалось заморозить. Пока неизвестно, был ли этот план приведен в действие.
При этом военные операции продолжились бы без перебоев. Более двух миллионов американских военнослужащих обязаны оставаться на службе, хотя зарплату они получат только после утверждения нового бюджета в конгрессе.
В документе также уточнялось, что почти 28 тысяч иностранных вспомогательных сотрудников, не включенных в проект бюджета на 2026 финансовый год, под эти меры не подпадают.
Шатдаун в США
начался в среду после того, как конгресс не смог принять пакет бюджетного финансирования на новый финансовый год.
Режим уже отразился на работе ряда ведомств. Счетная палата (GAO) приостановила публикацию отчетов, обновление сайта и ответы на обращения. Возможны задержки на портале USAspending.gov, где публикуются данные о федеральных расходах.
Кроме того, закрыта служба Federal Service Desk, которая обслуживает сайты Sam.gov и Федеральной контрактной системы, что ограничило поддержку пользователей обеих платформ.