Стало известно, что планировал Пентагон в случае затяжного шатдауна

ВАШИНГТОН, 2 окт - РИА Новости. Министерство войны США рассматривало возможность перевести в отпуск без содержания почти половину гражданских работников, если правительственный шатдаун затянется, сообщается в сентябрьском плане Пентагона на случай шатдауна, с которым ознакомилось РИА Новости.

Из более чем 741 тысячи сотрудников на работе должны были остаться около 406 тысяч - это специалисты, финансируемые за счет других источников, а также те, чьи обязанности связаны с защитой жизни и собственности населения.

Остальные 334,9 тысячи человек, или 45% штата, могли быть отправлены домой, а все программы, финансирование которых прекратилось, предполагалось заморозить. Пока неизвестно, был ли этот план приведен в действие.

При этом военные операции продолжились бы без перебоев. Более двух миллионов американских военнослужащих обязаны оставаться на службе, хотя зарплату они получат только после утверждения нового бюджета в конгрессе.

В документе также уточнялось, что почти 28 тысяч иностранных вспомогательных сотрудников, не включенных в проект бюджета на 2026 финансовый год, под эти меры не подпадают.

Шатдаун в США начался в среду после того, как конгресс не смог принять пакет бюджетного финансирования на новый финансовый год.

Режим уже отразился на работе ряда ведомств. Счетная палата (GAO) приостановила публикацию отчетов, обновление сайта и ответы на обращения. Возможны задержки на портале USAspending.gov, где публикуются данные о федеральных расходах.