Рейтинг@Mail.ru
Получить пенсионные накопления смогут 706 тысяч россиян в 2026 году - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:33 02.10.2025 (обновлено: 13:57 02.10.2025)
https://ria.ru/20251002/pensiya-2045837251.html
Получить пенсионные накопления смогут 706 тысяч россиян в 2026 году
Получить пенсионные накопления смогут 706 тысяч россиян в 2026 году - РИА Новости, 02.10.2025
Получить пенсионные накопления смогут 706 тысяч россиян в 2026 году
В следующем году 706 тысяч россиян смогут разом получить пенсионные накопления, пишут "Известия". РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T13:33:00+03:00
2025-10-02T13:57:00+03:00
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002723102_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_96af26d1ae637ac3fa7fa26d5f3478f5.jpg
https://ria.ru/20251002/pensiya-2045755736.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002723102_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_3b51f27a716b8fd2071c745447de165d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество
Россия, Общество
Получить пенсионные накопления смогут 706 тысяч россиян в 2026 году

В 2026 году 706 тыс россиян смогут разом забрать пенсионные накопления

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Пенсионное удостоверение. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. В следующем году 706 тысяч россиян смогут разом получить пенсионные накопления, пишут "Известия".
Газета изучила проект бюджета Соцфонда на 2026-й и плановый период 2027-2028 годов и выяснила, что размер выплаты в среднем составит около 68 тысяч рублей.
Как указано в публикации, в 2027-м она увеличится до 119 тысяч, а в 2028 году уменьшится до 114 тысяч.
В то же время количество получателей снизится: до 593 тысяч в 2027 году и 574 тысяч — в 2028-м.
Банкомат - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Военные пенсии планируют проиндексировать в 2026 году
Вчера, 02:50
 
РоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала