https://ria.ru/20251002/pensiya-2045837251.html
Получить пенсионные накопления смогут 706 тысяч россиян в 2026 году
Получить пенсионные накопления смогут 706 тысяч россиян в 2026 году - РИА Новости, 02.10.2025
Получить пенсионные накопления смогут 706 тысяч россиян в 2026 году
В следующем году 706 тысяч россиян смогут разом получить пенсионные накопления, пишут "Известия". РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T13:33:00+03:00
2025-10-02T13:33:00+03:00
2025-10-02T13:57:00+03:00
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002723102_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_96af26d1ae637ac3fa7fa26d5f3478f5.jpg
https://ria.ru/20251002/pensiya-2045755736.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002723102_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_3b51f27a716b8fd2071c745447de165d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество
Получить пенсионные накопления смогут 706 тысяч россиян в 2026 году
В 2026 году 706 тыс россиян смогут разом забрать пенсионные накопления