https://ria.ru/20251002/pensiya-2045755736.html
Военные пенсии планируют проиндексировать в 2026 году
Военные пенсии планируют проиндексировать в 2026 году - РИА Новости, 02.10.2025
Военные пенсии планируют проиндексировать в 2026 году
Военные пенсии в России планируется проиндексировать на 4% с 1 октября 2026 года, выяснило РИА Новости. РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T02:50:00+03:00
2025-10-02T02:50:00+03:00
2025-10-02T02:51:00+03:00
общество
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0e/2011096365_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_496cbbce7c53d175ab563a7305a7b50d.jpg
https://ria.ru/20250929/indeksatsija-2045056912.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0e/2011096365_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b82b076fa70f7aaeb2894c45839db8bf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, госдума рф
Военные пенсии планируют проиндексировать в 2026 году
Военные пенсии планируют проиндексировать на четыре процента в 2026 году
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Военные пенсии в России планируется проиндексировать на 4% с 1 октября 2026 года, выяснило РИА Новости.
В Госдуму
в понедельник был внесён проект федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов.
Как следует из материалов, с которыми ознакомилось агентство, проектом федерального бюджета на 2026-2028 годы учитывается повышение пенсий лицам, проходившим военную и приравненную к ней службу, на 4 процента с 1 октября 2026 года.