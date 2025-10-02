Рейтинг@Mail.ru
Военные пенсии планируют проиндексировать в 2026 году - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:50 02.10.2025 (обновлено: 02:51 02.10.2025)
https://ria.ru/20251002/pensiya-2045755736.html
Военные пенсии планируют проиндексировать в 2026 году
Военные пенсии планируют проиндексировать в 2026 году - РИА Новости, 02.10.2025
Военные пенсии планируют проиндексировать в 2026 году
Военные пенсии в России планируется проиндексировать на 4% с 1 октября 2026 года, выяснило РИА Новости. РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T02:50:00+03:00
2025-10-02T02:51:00+03:00
общество
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0e/2011096365_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_496cbbce7c53d175ab563a7305a7b50d.jpg
https://ria.ru/20250929/indeksatsija-2045056912.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0e/2011096365_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b82b076fa70f7aaeb2894c45839db8bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, госдума рф
Общество, Госдума РФ
Военные пенсии планируют проиндексировать в 2026 году

Военные пенсии планируют проиндексировать на четыре процента в 2026 году

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкБанкомат
Банкомат - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Банкомат. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Военные пенсии в России планируется проиндексировать на 4% с 1 октября 2026 года, выяснило РИА Новости.
В Госдуму в понедельник был внесён проект федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов.
Как следует из материалов, с которыми ознакомилось агентство, проектом федерального бюджета на 2026-2028 годы учитывается повышение пенсий лицам, проходившим военную и приравненную к ней службу, на 4 процента с 1 октября 2026 года.
Сотрудник пенсионного фонда держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Индексация пенсий в 2026 году может пройти разово с 1 января
29 сентября, 10:54
 
ОбществоГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала