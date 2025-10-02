Военные пенсии планируют проиндексировать в 2026 году

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Военные пенсии в России планируется проиндексировать на 4% с 1 октября 2026 года, выяснило РИА Новости.

Как следует из материалов, с которыми ознакомилось агентство, проектом федерального бюджета на 2026-2028 годы учитывается повышение пенсий лицам, проходившим военную и приравненную к ней службу, на 4 процента с 1 октября 2026 года.