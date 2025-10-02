В Москве пассажир похитил машину такси

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Полицейские нашли подозреваемого, который похитил машину такси в Москве, угрожая водителю, предположительно, ножом, возбуждено уголовное дело, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Мои коллеги из УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москва и сотрудники из ОМВД России по району Дорогомилово города Москва задержали 35-летнего подозреваемого в разбойном нападении на водителя такси", - написала Волк в своем Telegram-канале.
В Калининградской области арестовали мужчину, ударившего ножом ребенка
30 сентября, 15:20
По данным представителя МВД, предварительно установлено, что во время поездки пассажир такси неожиданно достал из рукава куртки предмет, похожий на нож, направил его на водителя и потребовал остановить автомобиль. Испугавшись, тот припарковался возле одного из домов на Кутузовском проспекте, добавила Волк. Злоумышленник заставил таксиста покинуть машину, после чего пересел на место водителя и скрылся, отметила представитель.
По информации Волк, полицейские установили местонахождение транспортного средства и задержали подозреваемого в Наставническом переулке. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ (разбой), санкция которой предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет, подчеркнула представитель МВД.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, уточнила Волк.
В Приангарье школьник ударил одноклассника ножом во время ссоры
25 сентября, 08:51