Рейтинг@Mail.ru
В Москве пассажир похитил машину такси - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:47 02.10.2025
https://ria.ru/20251002/passazhir-2045775017.html
В Москве пассажир похитил машину такси
В Москве пассажир похитил машину такси - РИА Новости, 02.10.2025
В Москве пассажир похитил машину такси
Полицейские нашли подозреваемого, который похитил машину такси в Москве, угрожая водителю, предположительно, ножом, возбуждено уголовное дело, сообщила... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T08:47:00+03:00
2025-10-02T08:47:00+03:00
москва
россия
кутузовский проспект
ирина волк
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831329033_64:218:2484:1579_1920x0_80_0_0_3e23b49e1788d1c09271c10a1f23bcfe.jpg
https://ria.ru/20250930/arest-2045395326.html
https://ria.ru/20250925/shkolnik--2044195448.html
москва
россия
кутузовский проспект
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831329033_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b1e58e39b70e1e910b4403aaf3fbb30a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, кутузовский проспект, ирина волк, происшествия
Москва, Россия, Кутузовский проспект, Ирина Волк, Происшествия
В Москве пассажир похитил машину такси

Пассажир похитил машину такси в Москве, угрожая водителю

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПолицейская машина
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Полицейская машина. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Полицейские нашли подозреваемого, который похитил машину такси в Москве, угрожая водителю, предположительно, ножом, возбуждено уголовное дело, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Мои коллеги из УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москва и сотрудники из ОМВД России по району Дорогомилово города Москва задержали 35-летнего подозреваемого в разбойном нападении на водителя такси", - написала Волк в своем Telegram-канале.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
В Калининградской области арестовали мужчину, ударившего ножом ребенка
30 сентября, 15:20
По данным представителя МВД, предварительно установлено, что во время поездки пассажир такси неожиданно достал из рукава куртки предмет, похожий на нож, направил его на водителя и потребовал остановить автомобиль. Испугавшись, тот припарковался возле одного из домов на Кутузовском проспекте, добавила Волк. Злоумышленник заставил таксиста покинуть машину, после чего пересел на место водителя и скрылся, отметила представитель.
По информации Волк, полицейские установили местонахождение транспортного средства и задержали подозреваемого в Наставническом переулке. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ (разбой), санкция которой предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет, подчеркнула представитель МВД.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, уточнила Волк.
Работа СК РФ на месте происшествия, где 14-летний подросток причинил однокласснику телесные повреждения ножом в Зиме Иркутской области - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
В Приангарье школьник ударил одноклассника ножом во время ссоры
25 сентября, 08:51
 
МоскваРоссияКутузовский проспектИрина ВолкПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала