Тысячи человек вышли на протесты в Париже
Тысячи человек вышли на протесты в Париже - РИА Новости, 02.10.2025
Тысячи человек вышли на протесты в Париже
Тысячи человек, недовольных экономической политикой властей Франции, участвуют в масштабной акции протеста в Париже под лозунгом "Заблокируем всё"
Протестующие в автосалоне Tesla в Париже
Протестующие, вышедшие в четверг в Париже на массовые акции против предложенных властями мер жесткой экономии и роста цен, ворвались с файерами в автосалон компании Tesla, передает корреспондент РИА Новости. Группа из примерно 150 человек собралась у Лионского вокзала за пару часов до начала основной акции. Они спустились в метро и доехали до расположенного у станции "Сент-Уэн" на севере Парижа автосалона Tesla. Около двух десятков протестующих зашли внутрь, где громко скандировали "Мы ненавидим миллиардеров" и размахивали флагами. Часть людей осталась снаружи и жгла файеры, дым от которых заполнил помещение автосалона.
ПАРИЖ, 2 окт - РИА Новости. Тысячи человек, недовольных экономической политикой властей Франции, участвуют в масштабной акции протеста в Париже под лозунгом "Заблокируем всё", передает корреспондент РИА Новости.
Манифестация стартовала в 14.00 по местному времени (15.00 мск) на Площади Италии и направляется в сторону площади Вобан, расположенной рядом с Дворцом инвалидов.
Участники скандируют лозунги "Макрон, подавай в отставку", "Деньги рабочим", "Налоги со сверхбогатых - для сфер государственного обслуживания". По ходу движения слышны взрывы петард, полиция на данный момент практически отсутствует.
По всей Франции
в этот день проходят массовые акции, организованные крупнейшими профсоюзами. Участники выступают против мер жесткой экономии и роста цен, требуя от властей пересмотра бюджетной политики. Всего по стране ожидаются сотни манифестаций и забастовок, к которым, по оценкам профсоюзов, присоединятся сотни тысяч человек.
Недовольство вызвано планами правительства по экономии бюджета на 2026 год. Согласно проекту, пенсии и социальные выплаты не будут проиндексированы по инфляции, при этом не увеличится финансирование ни одного министерства, кроме оборонного, которому планируется выделить дополнительные 3,5 миллиарда евро "в связи с ухудшением ситуации с безопасностью в мире".
Бывший премьер-министр Франсуа Байру
ранее заявлял, что для снижения дефицита "французам нужно больше работать", в том числе за счет отмены двух праздничных выходных, что вызвало сильное возмущение в обществе и стало поводом для новых протестов. Новое правительство под руководством Себастьяна Лекорню
отказалось от этой идеи, однако профсоюзы продолжают требовать пересмотра всей экономической политики.