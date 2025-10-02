Тысячи человек вышли на протесты в Париже

ПАРИЖ, 2 окт - РИА Новости. Тысячи человек, недовольных экономической политикой властей Франции, участвуют в масштабной акции протеста в Париже под лозунгом "Заблокируем всё", передает корреспондент РИА Новости.

Манифестация стартовала в 14.00 по местному времени (15.00 мск) на Площади Италии и направляется в сторону площади Вобан, расположенной рядом с Дворцом инвалидов.

Участники скандируют лозунги "Макрон, подавай в отставку", "Деньги рабочим", "Налоги со сверхбогатых - для сфер государственного обслуживания". По ходу движения слышны взрывы петард, полиция на данный момент практически отсутствует.

По всей Франции в этот день проходят массовые акции, организованные крупнейшими профсоюзами. Участники выступают против мер жесткой экономии и роста цен, требуя от властей пересмотра бюджетной политики. Всего по стране ожидаются сотни манифестаций и забастовок, к которым, по оценкам профсоюзов, присоединятся сотни тысяч человек.

Недовольство вызвано планами правительства по экономии бюджета на 2026 год. Согласно проекту, пенсии и социальные выплаты не будут проиндексированы по инфляции, при этом не увеличится финансирование ни одного министерства, кроме оборонного, которому планируется выделить дополнительные 3,5 миллиарда евро "в связи с ухудшением ситуации с безопасностью в мире".