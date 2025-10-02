Участники протестов в Париже ворвались в автосалон Tesla

По всей Франции 18 сентября прошли массовые манифестации и забастовки против мер жёсткой экономии, предложенных правительством на фоне бюджетного дефицита и огромного госдолга. По заявлению властей, на акции вышли более 500 тысяч человек, а по данным профсоюзов – более миллиона. За неделю до этого, 10 сентября, во Франции прошли массовые протесты под лозунгом "Заблокируем всё". По данным МВД, около 200 тысяч человек приняли участие в сотнях акций по всей стране. Некоторые демонстрации переросли в стычки с полицией, сотни человек были задержаны.