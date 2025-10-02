Рейтинг@Mail.ru
Участники протестов в Париже ворвались в автосалон Tesla
15:26 02.10.2025
Участники протестов в Париже ворвались в автосалон Tesla
Участники протестов в Париже ворвались в автосалон Tesla - РИА Новости, 02.10.2025
Участники протестов в Париже ворвались в автосалон Tesla
Протестующие, вышедшие в четверг в Париже на массовые акции против предложенных властями мер жесткой экономии и роста цен, ворвались с файерами в автосалон... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T15:26:00+03:00
2025-10-02T15:59:00+03:00
в мире
франция
париж
европа
франсуа байру
себастьян лекорню
tesla motors
Протестующие в автосалоне Tesla в Париже
Протестующие, вышедшие в четверг в Париже на массовые акции против предложенных властями мер жесткой экономии и роста цен, ворвались с файерами в автосалон компании Tesla, передает корреспондент РИА Новости. Группа из примерно 150 человек собралась у Лионского вокзала за пару часов до начала основной акции. Они спустились в метро и доехали до расположенного у станции "Сент-Уэн" на севере Парижа автосалона Tesla. Около двух десятков протестующих зашли внутрь, где громко скандировали "Мы ненавидим миллиардеров" и размахивали флагами. Часть людей осталась снаружи и жгла файеры, дым от которых заполнил помещение автосалона.
Участники протестов в Париже ворвались в автосалон Tesla

Протестующие в Париже ворвались в автосалон Tesla с файерами и криками

ПАРИЖ, 2 окт – РИА Новости. Протестующие, вышедшие в четверг в Париже на массовые акции против предложенных властями мер жесткой экономии и роста цен, ворвались с файерами в автосалон компании Tesla, передает корреспондент РИА Новости.
Группа из примерно 150 человек собралась у Лионского вокзала за пару часов до начала основной акции. Они спустились в метро и доехали до расположенного у станции "Сент-Уэн" на севере Парижа автосалона Tesla. Около двух десятков протестующих зашли внутрь, где громко скандировали "Мы ненавидим миллиардеров" и размахивали флагами. Часть людей осталась снаружи и жгла файеры, дым от которых заполнил помещение автосалона.
Попозировав для фото и видео несколько минут, участники акции покинули помещение.
В четверг по всей Франции проходят массовые протесты крупнейших профсоюзов, требующих вразумительных ответов от правительства по бюджетной политике. По заявлениям профсоюзов, ожидается до 250 различных акций по всей стране и участие до 350 тысяч человек.
По всей Франции 18 сентября прошли массовые манифестации и забастовки против мер жёсткой экономии, предложенных правительством на фоне бюджетного дефицита и огромного госдолга. По заявлению властей, на акции вышли более 500 тысяч человек, а по данным профсоюзов – более миллиона. За неделю до этого, 10 сентября, во Франции прошли массовые протесты под лозунгом "Заблокируем всё". По данным МВД, около 200 тысяч человек приняли участие в сотнях акций по всей стране. Некоторые демонстрации переросли в стычки с полицией, сотни человек были задержаны.
В июле бывший тогда премьер-министром Франции Франсуа Байру представил законопроект о бюджете на 2026 год. Власти намеревались сэкономить на ряде статей бюджета 43,8 миллиарда евро вместо ранее намеченных 40 миллиардов. Согласно плану кабмина, пенсии и социальные выплаты не будут проиндексированы по инфляции, не вырастет бюджет ни одного министерства, кроме минобороны. Оборонное ведомство, в свою очередь, получит дополнительные 3,5 миллиарда евро "из-за ухудшения ситуации" с безопасностью в мире. Байру также заявил, что для снижения бюджетного дефицита "французам нужно больше работать". В частности, он предложил сделать два праздничных дня рабочими (например, перестать считать официальным праздником День победы над фашизмом, отмечаемый в Европе 8 мая).
Объявленные правительством меры вызвали сильное возмущение французов, в том числе и в политических кругах. Депутаты выразили правительству Байру недоверие, после чего оно ушло в отставку. Новый премьер-министр Себастьян Лекорню объявил, что отказался от идеи отмены двух праздничных выходных. Позднее он также пообещал ограничить пожизненные привилегии от государства для бывших премьеров.
